Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в возрасте 54 лет

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13 января 2023, 07:13 Источник: People

Лиза Мари Пресли, BREUEL-BILD/ABB

Единственная дочь знаменитого музыканта Элвиса Пресли певица Лиза Мари Пресли ушла из жизни в возрасте 54 лет. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 13 января, издание People.

Мать артистки Присцилла Пресли заявила, что с тяжелым сердцем хочет поделиться ужасной новостью о кончине своей дочери.

Накануне сообщалось, что Лиза Мари Пресли была доставлена в больницу после остановки сердца. Врачи ввели певице адреналин, а затем сделали непрямой массаж сердца. Впоследствии пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии, подключена к аппарату жизнеобеспечения и введена в состояние искусственной комы.