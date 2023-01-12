Дмитрий Нагиев опроверг информацию о том, что он пожертвовал на нужды СВО 200 млн рублей

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12 января 2023, 21:32 Источник: Москва-24

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Информация политолога Якова Кедми о том, что Дмитрий Нагиев направил 200 млн рублей на нужды специальной военной операции в Украине, не соответствует действительности. Об этом заявили и сам актер, и режиссер Константинов, на которого ссылался Кедми.

«Такой суммы у меня, к сожалению нет», - приводит слова Нагиева телеграм-канал «Москва-24».

Ранее в четверг Кедми, со ссылкой на режиссера театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова, сообщил в своем телеграм-канале о пожертвовании Нагиева. В беседе с телеканалом RTVI Константинов заявил, что не знает, кто такой Нагиев, а информация о пожертвовании - "конечно" - является фейком. Вскоре после этого пост Кедми исчез.

Ранее в четверг депутат Хамзаев сообщил, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить на содействие терроризму высказывания Бориса Гребенщикова.