Депутат ГД Хамзаев попросит Следственный комитет проверить на содействие терроризму высказывания Бориса Гребенщикова

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12 января 2023, 15:25 Источник: РИА Новости

Борис Гребенщиков. Фото: Nikolay Titov/globallook.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратится в Следственный комитет России с просьбой проверить на содействие терроризму и дискредитацию Вооруженных сил РФ высказывания рок-музыканта Бориса Гребенщикова. Об этом сам парламентарий заявил в беседе с «РИА Новости».

В своих интервью Гребенщиков не раз говорил о несогласии со спецоперацией, а недавно рассказал о перечислении средств в поддержку Украины. По мнению Хамзаева, такого рода высказывания нельзя оставлять без реакции — он считает, что на нее есть запрос общества.

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения», - заявил парламентарий.

Несколько дней назад Хамзаев уже обращался в СК с аналогичной просьбой — тогда она касалась высказываний актера Артура Смольянинова. После этого председатель комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело.