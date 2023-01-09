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Депутат Горелкин сообщил о подготовке законопроекта, который позволит легально показывать в РФ зарубежное кино

, 14:54 Источник: Telegram

Депутат Горелкин сообщил о подготовке законопроекта, который позволит легально показывать в РФ зарубежное кино
кино, https://unsplash.com/photos/TFRezw7pQwI

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что сейчас обсуждается законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов для проката в кинотеатрах РФ.

Антон Горелкин выразил мнение, что в 2023 году необходимо поставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования фильмов, снятых на Западе. Парламентарий отметил, что в настоящий момент обсуждается законопроект, в соответствии с которым кинотеатрам будет позволено легально демонстрировать новинки зарубежного кино.

Горелкин уточнил, что еще в прошлом году были первые попытки внести данный законопроект на рассмотрение Государственной думы, однако он вызвал критику.

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