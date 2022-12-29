Умер советский и российский композитор, автор музыки более чем к 200 кинофильмам Эдуард Артемьев

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29 декабря 2022, 17:45 Источник: ТАСС

Композитор Эдуард Артемьев. Фото: Genrietta Peryan/globallook.com

Композитор Эдуард Артемьев скончался в четверг, 29 декабря на 86-м году жизни. Информацию об этом агентству ТАСС подтвердил его сын Артемий Артемьев.

За день до этого сын композитора сообщал о том, что тот переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния: у Эдуарда Артемьева была диагностирована бактериальная пневмония.

Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Окончил хоровое училище и Московскую государственную консерваторию. С 1961 года начал писать саундтреки к фильмам. Всего за свою карьеру он сочинил музыку более чем к 200 картинам. Среди них - «Сталкер», «Зеркало» и «Солярис» Тарковского, «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Пять вечеров», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова, а также картины Андрея Кончаловского.

Ранее сообщалось о смерти музыканта Александра Шевченко.