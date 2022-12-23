Появились подробности гибели режиссера «Двух капитанов» Евгения Карелова

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23 декабря 2022, 12:06 Александр Крохмаль, Журналист

Известный режиссёр Евгений Карелов до сих пор считается одним из самых любимых для многих россиян. Знаменит он прежде всего своими бесценными работами «Два капитана» и «Служили два товарища». Его ранняя и неожиданная смерть потрясла общественность. А ещё стала загадкой, которая не имела ответов.

Как пишут «Народные новости», Карелов погиб в возрасте 45 лет. Он утонул во время купания, когда отдыхал вместе с коллегами по работе в городе Пицунда на черноморском побережье. Но при этом медики не обнаружили следов воды в лёгких режиссёра. Родственники кинодеятеля решили, что у него остановилось сердце.

Некоторые связывают смерть Карелова с мистическими событиями. Буквально перед поездкой в Пицунду режиссёр женился на своей возлюбленной, два предыдущих мужа которой так же умерли при невыясненных обстоятельствах.