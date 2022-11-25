Латвийский режиссер Алвис Херманис: Кто осуждает Чулпан Хаматову, тот не знает ее биографии

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25 ноября 2022, 14:55

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

До сих пор в Латвии не умолкают возмущенные речи о том, почему же Чулпан Хаматовой досталась главная театральная награда Латвии - лучшая актриса года. Большинство латвийцев не понимают такой "жест" в отношении экс-российской актрисы. Латвийский режиссер Алвис Херманис встал на сторону г-жи Хаматовой.

Этого и следовало ожидать. Чулпан, конечно, не без помощи г-на Херманиса переехала в Ригу и стала штатной актрисой его театра. Более того, обосновалась Хаматова капитально в Латвии - свой дом, работа в Новом рижском театре, дети посещают местную школу, а сама актриса засела за учебник латышского языка. К сожалению,несомненно, для Хаматовой, своей в Латвии она пока не стала... Об этом красноречиво говорит факт - награда театральной премии Латвии. Повторяю, большинство латвийцев высказали свой "протест" - "с какой стати этому существу такая премия?", "бывших "путинистов" не бывает?", "она кто - любовница Херманиса?"

Сам режиссер прокомментировал так ситуацию: "Кто осуждает Чулпан Хаматову, тот не знает ее биографии, и не вникает в факты...Я бы посоветовал всем тем, кто осуждает Чулпан прочитать пьесу Миллера "Салемские ведьмы, которая лучше всего описывает охоту на ведьм".

Я так понимаю, что "ведьма" - Чулпан? Иносказательно..."Жертва" режима Кремля... Именно так хочет представить "страдалицу" Хаматову латышский режиссер... Вот только не могу с этим согласиться, потому как никто не закрыл ей въезд в Россию...Впрочем, лучше меня эту ситуацию прокомментировал российский актер Юрий Батурин:"Чулпан может вернуться в Россию - кто ей запрещает? Поверьте, ей не придется даже кается публично - русский народ всепрощающий...И ее простят, видимо...Вот только никто больше не придет на ее спектакли. Не придет!"

А сама актриса рассыпается в благодарности Латвии и, видимо, спецслужбам вместе с Херманисом: "Я очень благодарна Латвии за то, что могу тут жить и спокойно работать.Мне очень важно, что здесь, в Латвии, я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое спасибо!"

Да кто же тебе, страдалица, в России не давал работать? Так, как г-жа Хаматова была обласкана в России, то в Латвии уж точно не будет! Очередной плевок в душу россиянам...