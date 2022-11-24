Актер Юрий Батурин: Чулпан Хаматова «поработала» в Латвии, и ее отблагодарили

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24 ноября 2022, 22:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мне всегда интересно общаться с актером Юрием Батуриным - острый ум, знание "темы", легкая ирония. И нынешний разговор не стал исключением! Речь зашла о Чулпан Хаматовой, которая получила престижную в Латвии театральную премию "Ночь лицедеев" - лучшая актриса года, чем вызвала раздражение у латвийцев.

Разумеется, я рассказала Юрию о данном "происшествии" и, конечно, мне было интересно, что думает об этом актер... Надеюсь, что и вам, дорогие мои читатели, будет интересно!

"Я учился вместе с Чуплан на одном курсе и скажу, что она талантливая актриса, и как человек мне импонировала... Поэтому я был шокирован тем, что она не просто уехала в Латвию, но и много нехорошего говорила о России, лично о президенте, который, кстати, относился к ней с уважением... Так нельзя делать ни при каких обстоятельствах! Да, для меня это был шок! Ты спрашиваешь, Таня, почему Чулпан молчала, когда сносили памятники Русскому Солдату-Победителю? Еще не так прошло много времени, когда она на 9 мая поздравляла на всю Россию ветеранов ВОВ, а теперь просто молчит... Я понимаю - почему? Если бы она открыла рот, уж извини, то ей бы пришлось, видимо, искать другое место жительства... не в Латвии, конечно. Какие чувства она испытывала? Знаешь, меня это не трогает - человек, который столько вылил грязи на страну, которая ей дала все... Мне нет дела до ее эмоций. А, что касается премии... Возможно, она ее получила и заслуженно - актриса талантливая... Я не видел в Риге ее спектаклей. Понимаю, что есть латышские актрисы, которые заслужили эту премию, но... Надо же было, как-то отблагодарить Чуплан за то, что она "встала" на сторону Латвии и Украины. Она хорошо "поработала" в Латвии - акции, митинги, отказ от российских званий, осуждение, и вот получила "награду". Радуйтесь, что так дешево вам это обошлось! А латышские актрисы... ничего - потерпят! В следующем году получат!".