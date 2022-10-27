Блогер Солнцев о ДТП с участием Большовой: любой человек может попасть в неприятности

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27 октября 2022, 10:46

актриса Анна Большова, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Блогер Рустам Солнцев в рамках разговора с журналистами в четверг, 27 октября, прокомментировал дорожно-транспортное происшествия с актрисой Анной Большовой, в результате которого погиб человек.

Рустам Солнцев отметил, что любой человек может попасть в неприятности. Блогер обратил внимание на то, что не повезло как жертве аварии, так и Анне Большовой, которой придется нести этот крест до конца своих дней.

Солнцев в беседе с teleprogramma.pro добавил, что если актриса сочтет нужным, она будет помогать семье погибшей в ДТП, а также напомнил, что родственники жертвы аварии подали в суд на Большову.