Ушел из жизни архитектор Феликс Новиков

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22 августа 2022, 10:44 Источник: Российская газета

Дворец пионеров на Ленинских горах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Архитектор, автор знаковых построек в России 1950–1980-х годов Феликс Новиков скончался в возрасте 95 лет в Соединенных Штатах Америки. Деятелю культуры принадлежит авторство термина "советский модернизм".

Согласно последней информации, архитектор умер в городе Рочестер, где он жил с семьей с начала 1990-х годов, уточнил автор биографической книги "Феликс Новиков" Владимир Белоголовский.

Отметим, что одной из самых значительных построек, в создании которых участвовал Новиков, стал Дворец пионеров на Ленинских горах, открытый в 1962 году. Также он работал над проектами зданий Московского института электронной техники, комплекса зданий Научного центра, Перовского и Даниловского крытых рынков, советского посольства в Мавритании, здания Министерства электронной промышленности и других.