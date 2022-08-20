Умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

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20 августа 2022, 11:43 Источник: РИА "Новости"

Сергей Григорьев, t.me/sinagogaSPb

Утром в субботу, 20 августа, стало известно, что из жизни ушел актер и кукловод Сергей Григорьев, который озвучивал собачку Филю в популярной детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши!".

Согласно последней информации, Сергей Григорьев скончался в возрасте 54 лет в Израиле. Друг и коллега артиста Ирина Озерная уточнила, что похороны состоятся в 18.00 в воскресенье, 21 августа, в городе Ткоа. Причина смерти актера и кукловода не уточняется.

Отметим, что Сергей Григорьев начал озвучивать Филю в 1988 году. Персонаж говорил его голосом до 2014 года, когда состоялась репатриация артиста в Израиль.