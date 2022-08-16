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Ушел из жизни актер театра и кино Виктор Зозулин

, 13:02 Источник: Театр имени Вахтангова

Ушел из жизни актер театра и кино Виктор Зозулин
Виктор Зозулин, фото с сайта театра им. Вахтангова

Сегодня, 16 августа, ушёл из жизни народный артист России Виктор Зозулин. Актеру театра и кино было 77 лет. Зозулин более полувека служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

В театре сообщили, что актер скончался после продолжительной болезни. «...блистательный вахтанговец... был мастером, одним из столпов театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека», - отметили в театре.

Актер работал с режиссерами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом. Среди его ролей в театре - Тимур (Принцесса Турандот), Прокулей (Антоний и Клеопатра), Сэр Ричард Рэтклиф (Ричард III),  Чебаков (Женитьба Бальзаминова), Казанова (Три возраста Казановы),  Миловзоров (Без вины виноватые), Дон Гуан (Маленькие трагедии), Томский (Пиковая дама), Учитель танцев (Мещанин во дворянстве) и другие.

Виктор Зозулин снимался в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где сыграл радиотехника Костю, который помогал сдавать экзамены «Дубу». Он также снялся в известных фильмах и телеспектаклях: «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день», «Это мы не проходили», «Ларец Марии Медичи», «Битва за Москву», «Тревожное воскресенье», «Тактика бега на длинную дистанцию», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Артистка из Грибова», «Возвращение Мухтара».

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