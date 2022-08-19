Умер поэт-песенник Анатолий Долженков, написавший стихи к песне «Натали» и многим другим композициям Григория Лепса

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19 августа 2022, 18:12

Анатолий Долженков. Фото: соцсети

19 августа ушел из жизни поэт-песенник Анатолий Долженков, автор песни «Натали», которую исполняет Григорий Лепс. Об этом сообщает teleprogramma.pro со ссылкой на соцсети Лепса.

«Сегодня ушел из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням «Натали» и «Я слушал дождь», автор стихов ко всем песням моего первого альбома «Храни вас бог», - написал музыкант.

Лепс признался, что Долженков был не только замечательным поэтом, которому он во многом обязан своим успехом, но и «замечательным человеком, мужем, отцом и другом».

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Виктора Зозулина.