Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации армии России, суд оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей

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16 августа 2022, 12:50

Музыкант Юрий Шевчук, Anton Belitsky / globallookpress.com

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, суд оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии, уфимский суд назначил ему штраф в 50 тыс рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба признался, что его дети, родители и собаки покинули территорию бывшей советской республики сразу после начала спецоперации Москвы.