Автор «Гарри Поттера» Роулинг обратилась в полицию из-за поступивших в ее адрес угроз

Автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере, знаменитая британская писательница Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, которые ранее поступили в ее адрес в одной из социальных сетей.
Джоан Роулинг получила предупреждение о возможной расправе после того, как выразила соболезнования в связи с нападением на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Один из пользователей под сочувственным комментарием писательницы заявил: "Не переживай, ты следующая".
Роулинг подчеркнула, что к настоящему моменту обратилась в полицию за помощью в связи с угрозами.