Автор «Гарри Поттера» Роулинг обратилась в полицию из-за поступивших в ее адрес угроз

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14 августа 2022, 13:12 Источник: РИА "Новости"

Джоан Роулинг, Hubert Boesl/dpa

Автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере, знаменитая британская писательница Джоан Роулинг заявила в полицию после угроз, которые ранее поступили в ее адрес в одной из социальных сетей.

Джоан Роулинг получила предупреждение о возможной расправе после того, как выразила соболезнования в связи с нападением на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Один из пользователей под сочувственным комментарием писательницы заявил: "Не переживай, ты следующая".

Роулинг подчеркнула, что к настоящему моменту обратилась в полицию за помощью в связи с угрозами.