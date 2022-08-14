Депутат Морозов: нападение на Рушди является преступлением, но реакция на его книгу была предсказуема

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14 августа 2022, 11:21 Источник: РИА "Новости"

Салман Рушди, Martin Hoffmann/imago stock&people

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что нападение на писателя Салмана Рушди следует считать преступлением вне зависимости от мотива, однако, отметил, что реакция на его книгу была предсказуема.

В минувшую пятницу на писателя Салмана Рушди напали перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Он получил по меньшей мере два ножевых ранения. Ранее сегодня стало известно, что литератор был снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать.

Олег Морозов подчеркнул, что случившееся является преступлением, чем бы оно ни мотивировалось. Депутат, однако, заявил, что Салман Рушди прекрасно понимал, на что шел, а также уточнил, что подобные инциденты продолжат возникать, когда будут звучать "сомнительные оценки текстов", которые являются священными для мусульман.

Отметим, что написанный в 1988 году роман Рушди "Сатанинские стихи" вызвал в мусульманском мире негодование. Его сочли антиисламским.