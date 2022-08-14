Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение, снят с ИВЛ и может разговаривать

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14 августа 2022, 07:18 Источник: AP

Салман Рушди, Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Британский писатель Салман Рушди, на которого 12 августа напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в воскресенье представители средств массовой информации.

Агент писателя Эндрю Уайли уточнил, что Салман Рушди в настоящий момент может разговаривать. Ранее сообщалось, что литератор подключен к аппарату ИВЛ. После нападения у него оказалась повреждена печень. Более того, вероятно, он лишится одного глаза.

Напомним, на Рушди напали в минувшую пятницу перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил по меньшей мере два ножевых ранения – в шею и живот. Злоумышленника задержали – им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.