Британский писатель Салман Рушди доставлен в больницу с ранением после нападения в Нью-Йорке

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди был доставлен в больницу с ранением после нападения в Нью-Йорке. Происшествие случилось ранее сегодня перед началом лекции литератора.
Когда Салмана Рушди представляли публике, неизвестный мужчина ворвался на сцену и начал бить писателя. Злоумышленника к настоящему моменту схватили.
Поступила информация о том, что Рушди получил, предположительно, ранение в область шеи и был госпитализирован. О состоянии писателя данных нет.
Салман Рушди создал романы "Дети полуночи", "Гримус", "Сатанинские стихи" и другие. Писатель является лауреатом Букеровской премии.