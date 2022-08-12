Британский писатель Салман Рушди доставлен в больницу с ранением после нападения в Нью-Йорке

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12 августа 2022, 19:20 Источник: РИА "Новости"

Салман Рушди, M. Popow/imago stock&people

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди был доставлен в больницу с ранением после нападения в Нью-Йорке. Происшествие случилось ранее сегодня перед началом лекции литератора.

Когда Салмана Рушди представляли публике, неизвестный мужчина ворвался на сцену и начал бить писателя. Злоумышленника к настоящему моменту схватили.

Поступила информация о том, что Рушди получил, предположительно, ранение в область шеи и был госпитализирован. О состоянии писателя данных нет.

Салман Рушди создал романы "Дети полуночи", "Гримус", "Сатанинские стихи" и другие. Писатель является лауреатом Букеровской премии.