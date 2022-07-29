Актриса Светлана Колпакова заявила, что не простила бы мужу измену

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29 июля 2022, 14:43 Источник: teleprogramma.pro

Светлана Колпакова, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российская актриса Светлана Колпакова в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в пятницу, 29 июля, рассказала, что вряд ли могла бы простить супругу измену.

Журналисты спросили Светлану Колпакову, согласна ли она со своей героиней в сериале "Алла, такси", которая не смогла простить мужу измену. Актриса сообщила порталу teleprogramma.pro, что жизненные ситуации бывают разные, однако теоретически она не смогла бы жить с супругом после такого поступка.

Артистка также рассказала, что для нее очень важно совмещать работу и материнство, поэтому нередко она выдерживает паузу в съемках, чтобы полноценно проводить время с ребенком.