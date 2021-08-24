Агата Муцениеце уже знает каким будет ее второй брак

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24 августа 2021, 08:27 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В прошлом году актриса со скандалом рассталась с Павлом Прилучным. Она все еще свободная женщина, однако уже имеет представление о том, каким должен быть ее следующий брак.

Агата призналась, что готова закрыть глаза на многое, но не на вранье. Честно для нее - превыше всего.

«Качественный левак укрепляет брак. Главное - договориться на берегу. Меня в измене убивает не сама измена, а обман - то, что мне врут. Я с мужчиной могу договориться о любых условиях нашей сексуальной жизни. Он может этим заниматься, если это будет честно. У каждого свои фантазии и тараканы. Я со своим будущим мужем сразу обсужу наши пороки и желания, мы будем вместе их реализовывать», - заявила Муцениеце в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Пока что актриса не встретила мужчину, с которым бы смогла вновь построить крепкую семью.

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