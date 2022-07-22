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Муж телеведущей Русланы Писанки заявил, что она умерла от агрессивной формы рака

, 12:49 Источник: РИА "Новости"

Муж телеведущей Русланы Писанки заявил, что она умерла от агрессивной формы рака
Руслана Писанка, Maxim Burlak/Russian Look

Муж телеведущей и актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал о причине смерти своей жены. Согласно последним данным, знаменитость скончалась от агрессивной формы онкологического заболевания.

Игорь Исаков подчеркнул, что у Русланы Писанки была запущенная форма рака. Супруг артистки уточнил, что она всеми силами боролась с болезнью, однако ее иммунитет не выдержал.

Первое прощание с артисткой пройдет в месте ее последнего пребывания – городе Кайзерслаутерне, расположенного на территории Германии. После этого муж заберет тело жены в Киев.

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