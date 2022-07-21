Мать рэпера Децла сообщила, что внук заблокировал ее во всех соцсетях

Аргументы Недели → Культура 13+

21 июля 2022, 15:42 Источник: teleprogramma.pro

Децл, Gennadii Usoev/Russian Look

Мать Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, Ирина Толмацкая рассказала в четверг журналистам, как живет после смерти сына. Женщина сообщила, что внук не хочет с ней общаться.

Ирина Толмацкая подчеркнула, что вдова ее сына и внук Тони не общаются с ней, оговорившись, что насильно мил не будешь. Мать Децла уточнила, что ничего не знает про жизнь Тони, поскольку он заблокировал ее в соцсетях. Ирина добавила в беседе с teleprogramma.pro, что внук и его мать не посещают могилу Кирилла.

Поклонники Децла, однако, часто приходят на кладбище, оставляют у памятника цветы, записки и талисманы.