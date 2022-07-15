Арт-директор Бориса Моисеева заявил, что Алла Пугачева ежемесячно отправляет артисту тележку с продуктами

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15 июля 2022, 11:11 Источник: teleprogramma.pro

Борис Моисеев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох заявил в рамках беседы с представителями СМИ в пятницу, что артист постоянно находится на связи с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Сергей Горох выразил мнение, что Алла Пугачева единственная из друзей Бориса Моисеева, кто проявляет по отношению к артисту такое внимание и заботу. "Она – любимый друг Бориса и самый близкий его человек", – подчеркнул арт-директор музыканта в разговоре с teleprogramma.pro.

Отмечается, что примадонна ежемесячно присылает своему другу огромную тележку с его любимыми продуктами и иногда готовит для него котлеты.