Арт-директор Бориса Моисеева заявил, что артист находится в стабильном состоянии

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15 июля 2022, 10:30 Источник: teleprogramma.pro

Борис Моисеев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох в пятницу, 15 июля, рассказал журналистам о состоянии артиста, который в декабре 2010 года был госпитализирован с инсультом и окончательно не восстановился.

Сергей Горох заявил, что Борис Моисеев находится в стабильном состоянии, принимает все необходимые препараты. Раз в два месяца артиста осматривает его лечащий врач, который считает, что у пациента нет особых проблем. Арт-директор музыканта сообщил, что видится с ним ежедневно, а также уточнил, что Моисеев пребывает в хорошем настроении.

В беседе с teleprogramma.pro Сергей Горох уточнил, что Борис Моисеев очень скучает по сцене – ему часто снятся выступления.