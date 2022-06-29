Директор Бориса Моисеева, перенесшего два инсульта, рассказал, что певец живет сейчас на пенсию и авторские отчисления

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29 июня 2022, 17:29 Источник: teleprogramma.pro

Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Певец Борис Моисеев, который несколько лет не появляется на публике после двух перенесенных инсультов, живет сейчас на пенсию и авторские отчисления. Об этом рассказал изданию teleprogramma.pro директор Моисеева Сергей Горох.

«Он получает пенсию в размере 85 тысяч рублей. Также Моисееву начисляются авторские отчисления за творчество — а это ежемесячно 150-170 тысяч рублей», - рассказал Горох.

При этом директор артиста утверждает, что взял на себя все заботы его о здоровье и оплачивает лечение и реабилитацию из собственных средств.

Ранее Горох рассказал, что Моисеев до сих пор не может восстановиться после инсультов, он набрал лишний вес и плохо разговаривает.