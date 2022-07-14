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Суд Вирджинии отклонил требование актрисы Эмбер Херд о пересмотре дела о клевете в адрес Джонни Деппа

, 10:10 Источник: РИА "Новости"

Суд Вирджинии отклонил требование актрисы Эмбер Херд о пересмотре дела о клевете в адрес Джонни Деппа
Эмбер Херд, IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun

Издание New York Post сообщило в четверг, 14 июля, что суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд о проведении нового разбирательства по иску ее экс-супруга и коллеги Джонни Деппа.

По данным журналистов, суд в Вирджинии не удовлетворил требование Эмбер Херд.

Напомним, ранее американская актриса была признана виновной в клевете на Джонни Деппа. Ее обязали выплатить 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Впоследствии вышеуказанная сумма была уменьшена до 10,35 миллиона долларов.

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