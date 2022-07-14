Суд Вирджинии отклонил требование актрисы Эмбер Херд о пересмотре дела о клевете в адрес Джонни Деппа

Издание New York Post сообщило в четверг, 14 июля, что суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд о проведении нового разбирательства по иску ее экс-супруга и коллеги Джонни Деппа.
По данным журналистов, суд в Вирджинии не удовлетворил требование Эмбер Херд.
Напомним, ранее американская актриса была признана виновной в клевете на Джонни Деппа. Ее обязали выплатить 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Впоследствии вышеуказанная сумма была уменьшена до 10,35 миллиона долларов.