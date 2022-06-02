Актер Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены Эмбер Херд

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2 июня 2022, 09:08 Источник: teleprogramma.pro

Джонни Депп, Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos

В минувшую среду, 1 июня, суд Вирджинии вынес вердикт по делу о взаимных обвинениях экс-супругов – актера Джонни Деппа и его коллеги Эмбер Херд. Присяжные признали, что женщина оклеветала артиста.

Джонни Депп и Эмбер Херд с 2015 по 2016 год состояли в браке и развелись со скандалом. Актриса рассказала представителям СМИ, что муж бил ее. Артист в результате обвинений потерял множество рекламных контрактов и несколько ролей, вследствие чего подал иск к бывшей жене на 50 миллионов долларов, обвинив ее в клевете. Депп подчеркнул, что никогда не поднимал руку на женщин.

Как сообщает teleprogramma.pro, вердикт присяжных был оглашен накануне в 15:20 по местному времени (22:20 по Москве). Они признали, что Эмбер Херд оклеветала Джонни Деппа. Теперь она должна выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов. Актер на оглашении вердикта не присутствовал.