Актер Джонни Депп получил золотую медаль за заслуги перед Сербией

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15 февраля 2022, 19:03 Источник: РИА "Новости"

Джонни Депп, Alberto Ortega/Keystone Press Agency

Лидер Сербии Александр Вучич в День государственности вручил голливудскому актеру Джонни Деппу золотую медаль "За заслуги" за его исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества.

В 1993 году актер исполнил главную роль в картине югославского и сербского режиссера Эмира Кустурицы "Аризонская мечта", которая получила специальный приз Берлинского кинофестиваля.

Джонни Депп в рамках церемонии вручения награды рассказал о дружеских отношениях с Эмиром Кустурицей. Он отметил, что режиссер стал ему братом.

Актер также подчеркнул, что награда является для него большой честью, которую он оправдает.