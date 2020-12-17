Джек Воробей «полетел» не туда. Карьера и личная жизнь Джонни Деппа идет под откос

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17 декабря 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Екатерина Стеклова​ ]

Фото: cоцсети

Голливудский актер Джонни Депп испытывает настоящий жизненный кризис: затянувшийся бракоразводный процесс с Эмберд Херд, проигрыш в суде изданию "The Sun", кинокомпания Warner Bros отказалась с ним от сотрудничества. Кто бы мог подумать, что однажды наступит момент, когда Голливуд скажет "Прощай" талантливому артисту. Почему же так вышло? Разбираемся вместе.

Капитан Джек Воробей покорил миллионы женских сердец своим обаянием, харизмой и юношеской беззаботностью. Теперь же он превратился в стареющего мужчину-ребенка, все еще харизматичного, но только на первый взгляд. Хуже всего, что его имя стало ассоциироваться со скандалами, сплетнями, интригами и самыми плохими новостями. Возможно, какому-нибудь другому артисту такой черной пиар пошел бы во благо, но в случае с Джонни Деппом - это полный провал.

Поведение артиста начало вызывать резкое отвращение у фанатов. Они все чаще стали замечать, что Депп ведет разгульный образ жизни. Известно, что за всю свою карьеру Депп заработал 650 миллионов долларов. Окончательное негативное мнение у поклонников сложилось после интервью артиста журналу "The Rolling Stone". Депп похвастался журналистам тем, что вел расточительный образ жизни: тратил на вино больше 30 тыс. долларов, летал на частных самолетах за 200 тыс.долларов и отдал 3 миллиона за то, чтобы выстрелить из пушки прахом Томпсона.

Актер так и не смог прокомментировать свои судебные тяжбы, вместо этого он выставил себя еще в худшем свете, как перед фанатами, так и журналистами.

В прошлом году Джонни похоронил мать. Совершенно не стыдясь, артист рассказал в интервью, что на прощальной церемонии назвал свою маму «самым жестоким и ужасным человеком в его жизни». Именно это интервью американскому журналу стало «последней каплей» для всех, кто его так горячо любил. Поговаривают, что из-за происходящих событий актер совсем «слетел с катушек»: стал еще более дерзким.

Психологи отмечают, что актеры впечатлительны и чересчур эмоциональны, а, значит, для них очень тяжело справляться с любым стрессом. Теперь остается только надеется, что в жизни Деппа произойдут перемены и на его улице снова будет праздник.