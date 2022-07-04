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4 июля 2022, 12:51 Источник: Тeleprogramma.pro

Леонид Шварцман, фото: Alexander Chernykh, russianlook.com

В «Союзмультфильме» сообщили, что прощание с легендарным мультипликатором Леонидом Шварцманом пройдет в Доме кино. Церемония прощания со знаменитым художником-мультипликатором и режиссером Леонидом Шварцманом состоится во вторник, 5 июля, в 12.40, в Доме кино.

Похоронят мультипликатора в селе Заречье Киржачского района Владимирской области. Леонид Шварцман ушел из жизни 2 июля. Ему был 101 год.

Леонида Шварцмана называют «папой Чебурашки». Он прославился как художник-постановщик «Союзмультфильма». Благодаря ему дети и взрослые увидели и полюбили мультфильмы «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Осторожно, обезьянки!», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котёнок по имени Гав», «Дядя Степа - милиционер», «38 попугаев».

Шварцман создал образы Чебурашки, Крокодила Гены и Шапокляк. Куклы для мультфильма про крокодила Гену были сделаны именно по его эскизам.