Умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 102 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм».
«Да, Леонид Аронович скончался», — заявили в пресс службе.
Причины смерти Шварцмана не уточняются. О дате и времени прощания и похорон сообщат позже.
Леонид Шварцман — советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Народный художник Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".