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Умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

, 15:39 Источник: РИА Новости

Умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Леонид Шварцман, фото: Alexander Chernykh/Russian Look, globallookpress.com

Советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 102 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм».

«Да, Леонид Аронович скончался», — заявили в пресс службе.

Причины смерти Шварцмана не уточняются. О дате и времени прощания и похорон сообщат позже.

Леонид Шварцман — советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Народный художник Российской Федерации. Лауреат Премии Президента Российской Федерации. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".

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