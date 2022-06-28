Teleprogramma.pro сообщает, что Шатунов стал тринадцатым ушедшим из жизни участником «Ласкового мая»

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28 июня 2022, 10:57 Источник: teleprogramma.pro

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Смерть знаменитого артиста Юрия Шатунова в возрасте 48 лет поразила многих поклонников. Журналисты выяснили, что ранее злой рок унес жизни двенадцати участников легендарной группы "Ласковый май".

Представители СМИ составили список участников коллектива, которые уже ушли из жизни. В возрасте девятнадцати лет был застрелен клавишник "Ласкового мая" Михаил Сухомлинов. Барабанщик Игорь Игошин выпал из окна, когда ему не исполнилось и двадцати лет. 2 сентября 2020 года от рака умер экс-солист группы Александр Прико, которому было 46 лет.

Портал teleprogramma.pro сообщил, что солист "Ласкового мая" Юрий Барабаш погиб в ДТП в августе 1996 года в возрасте 22 лет. Клавишник Арвид Юргайтис погиб в пожаре, ему было 35 лет. Бас-гитарист коллектива Вячеслав Пономарев скончался от туберкулеза в 2007 году. Клавишник и продюсер Алексей Бурда ушел из жизни из-за в июне 2002 года. Солист "Ласкового мая" Юрий Гуров погиб в автокатастрофе, когда ему был 41 год.

Журналисты отмечают, что в 2013 году клавишник Игорь Анисимов был убит в драке. Администратор и концертный директор группы Рашид Дайрабаев умер от инфаркта в том же году. Автор песен "Ласкового мая" Владимир Бойко умер от последствий инсульта в 2020 году. Продюсер Алексей Мускатин в 2021 году умер после операции по трансплантации костного мозга.