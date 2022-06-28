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Аргументы Недели Культура 13+

Журналист Соседов не стал осуждать коллег Шатунова, которые не пришли на прощание с артистом

, 10:26 Источник: teleprogramma.pro

Журналист Соседов не стал осуждать коллег Шатунова, которые не пришли на прощание с артистом
Сергей Соседов, Anatoly Lomohov/Russian Look

В воскресенье в Москве простились с известным музыкантом Юрием Шатуновым. Журналист Сергей Соседов прокомментировал информацию о том, что на траурной церемонии было очень мало звезд шоу-бизнеса.

СМИ сообщили, что проститься с Юрием Шатуновым из знаменитостей пришли только Николай Басков и Игорь Крутой.

Сергей Соседов в беседе teleprogramma.pro подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что на прощание с экс-солистом "Ласкового мая" не пришли коллеги. Журналист отметил, что сам видел певца только три раза в жизни и не считает, что должен был идти на похороны. Соседов добавил, что никого обвинять не стоит, а также заметил, что многие не ходят на прощания, чтобы не видеть близкого человека в гробу.

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