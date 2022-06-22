В Бурятии после двухлетнего перерыва проводят Сурхарбан

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22 июня 2022, 08:29 Олег Усов

Спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан 2022» (6+) пройдет 24 и 25 июня в Бурятии после продолжительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

В спортивную программу праздника включены 7 традиционных бурятских видов спорта. В первый соревновательный день на ипподроме Иволгинского дацана пройдут конные скачки «Мори урилдаан». 25 июня на Центральном стадионе пройдут соревнования по борьбе «Бyхэ барилдаан», стрельбе из национального лука «Сурхарбан», гиревому спорту, шахматам «Шатар», разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган (Сээр хухалха)», бурятской традиционной игре в кости «Шагай наадан».



В этом году в спортивной программе учтены все пожелания представителей видов спорта. В соревнованиях по конным скачкам увеличены дистанции в сравнении с предыдущими годами, добавлены весовые категории в соревнованиях по борьбе «Бyхэ Барилдаан» и гиревом спорте, в соревнования по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган (Сээр хухалха)» включены 5 возрастных групп. Помимо спортивной программы на Центральном стадионе будут представлены интерактивные и конкурсные площадки: выставка-ярмарка с мастер-классами, интерактивные площадки для детей и взрослых, зона общепита. Также здесь пройдет фестиваль творчества народов Бурятии, выступление победителей и дипломантов Республиканского конкурса исполнителей эстрадных песен «Новые голоса».



Вечером 25 июня состоится торжественное открытие Сурхарбана, где пройдет парад делегаций, финальные схватки, церемония награждения абсолютных чемпионов «Наадан-Сурхарбан». праздничный концерт с участием звезд оперы и эстрады, творческих коллективов, Государственного цирка республики Бурятия.