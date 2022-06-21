Пейзажная живопись Китая

Аргументы Недели → Культура 13+

21 июня 2022, 07:03 Ирина Панова

У каждой культуры имеются свои характерные признаки. Характер китайской живописи тесно связан с изображениями природной среды. На картинах не используются приемы объема, формы, перспективы, пропорций.

Цвета тоже не очень и разнообразны – в основном все писалось черной тушью. Но даже так картины получались впечатляющими. Китайские художники, в отличие от европейских, не стремились в точности передать то, что они видят. С распадом династии Тан (618-907) деятели искусства все больше стремились уйти в тематику мира природы, они искали постоянства в естественной среде, отступая в горы, чтобы скрыться от последствия династического краха.

Художники использовали особую кисть с заостренным упругим концом, сделанную из шерсти оленя или козы, а основой для нее служил бамбуковый стержень. Чернила изготавливались по особой технологии: смешивались сажа, смола, порошок из костей животных и различные минералы. Хранились они не как обычно, в бутылочках, а в виде чернильных палочек – твердой форме чернил, которые перед нанесением растирали на специальном чернильном камне. Получившийся порошок смешивали с водой и наносили на шелк или свиток бумаги.

Пейзажная живопись в китайской культуре стоит буквально на вершине иерархий стилей живописи. В танскую эпоху живопись был разделена на два главных направления – «профессиональную» и «непрофессиональную». Работы «профессионалов» - картины сделанные придворными художниками, выполненные на заказ. Они профессионально обучались искусству живописи, а пейзажи их имеют четкие линии и наполнены яркими красками.

Путешествие императора Мин-хуана в Шу.

Тайвань.

Эта картина – яркий пример работы профессионального художника. Ее автор – Ли Джаодао, в прошлом чиновник, занимающийся составлением документов для императорского двора. Это не просто пейзаж, это одна из историй, произошедших в период мятежа Ань Лушаня, после которого империя потеряла примерно одну шестую населения планеты. В записях упоминается, что император и его приближенные пересекали маленькие мостики, по которым даже их лошади боялись идти. Основная группа уже преодолела главные препятствия и устремилась ввысь по горе, остальные же еще пытаются перейти злополучный мост, под которым бурлящая река уже готова унести с собой какого-нибудь неудачливого путника. Но не так сильно мы обращаем внимание на людей, как на природу, описанную художником. Один из самых популярных элементов любого китайского пейзажа – горы. И горы настолько огромны, что даже самый главный человек Поднебесной меркнет по сравнению с ними. Едва ли зритель сначала вообще заметит присутствие людей на картине. Но точно он заметит все величие природы, словно она решила «посоперничать» с императором в игре «кто здесь главный?». Природа решает, будет ли путь людей успешен – не потеряются ли они по дороге, не унесет ли их река, не затянет ли небо грозовыми тучами. Четкое очертание скал устрашает– они будто пики, способные вонзиться в тело человека.

Вы можете сравнить эти скалы с холмами на картине «Пишущий книгу под соснами» - произведением «непрофессионального» направления. Холмы на рисунке словно облака - некоторые видны довольно четко, некоторые похожи на легкий мазок акварелью – они еле заметны, что придает еще большую воздушность пейзажу. Никакого страха, только умиротворение. Может, успокоительный эффект носит и отсутствие ярких цветов в пейзаже – картина монохромна, но это не мешает нам увидеть всю красоту природы.

Рисунок 2.Ван Мэн. Пишущий книгу под соснами. Музей искусства, Кливленд, США

Кстати, подпись художника оставлялась не кистью, как мы привыкли видеть. Если приглядеться, то можно увидеть красный иероглиф слева — это личная печать художника. Она изготавливалась ремесленниками по пожеланиям заказчика путем резьбы материла (дерева, камня, хрусталя), на котором потом было выгравировано либо имя художника, либо иной образ, с которым он себя ассоциировал, например, дракон или черепаха. Если отсутствовала такая печать, то картина считалась незавершенной.

Рисунок 3.Ма Юань. Весной на горной тропе.

Со времен династии Сун (960-1279) художники при императорском дворе сосредоточились на наблюдении за природой с «поэтическим чувством», что в конечном итоге привело к сочетанию в картинах живописи, поэзии и каллиграфии. Уже в ту эпоху ученые посчитали, что искусство живописи должно выходить за рамки привычного описания форм. И чтобы лучше выразить идеи художника, тогда образовалось движения, называемое литературной живописью.

Мы уже говорили, что практически в любом пейзаже китайских художников присутствуют горы – и этот не исключение. Только в отличие от предыдущих, они здесь точно не центральный объект. «Полевые цветы танцуют, когда я касаюсь их рукавами. Птицы-затворники не издают ни звука, избегая присутствия людей» - гласят строчки стихотворения в правом верхнем углу полотна. Эти слова словно описывают сюжет картины: вокруг тишина и спокойствие, и только ученый смог ее потревожить. На такое вторжение реагирует птица, взлетая высоко и летя в «пустоту» - место, где художник не изобразил ничего. Но при этом наше воображение дорисовывает ту пустую даль. Это происходит за счет холмов на заднем плане – у них есть начало, а конец мы должны увидеть сами. Вслед за птицей тревожатся и ветви деревьев, словно ветер указывает ими зрителю в направлении того самого стиха, о котором мы говорили ранее.

В любом случае, пейзажей, написанных китайскими художниками, огромное количество. Здесь мы представили лишь часть из них, чтобы вы могли кратко ознакомиться с ней. Эти картины – великолепное наследие прошлого. Некоторые из них выполнены сложной техникой с большим количеством деталей, которые ты рассматриваешь очень долго, и иногда все равно что-то упускаешь. Некоторые, конечно, легки для восприятия и словно уносят нас куда-то далеко, где нет никого, и где нас никто не потревожит. Китайская живопись одновременно и завораживает, и расслабляет. Когда я знакомилась с ней, единственным моим желанием было увидеть всю эту красоту в живую. Иногда именно этого не хватает в нашей загруженной городской жизни.