Актриса Анна Котова-Дерябина заявила, что в последнее время женщины «восстали», а мужчины «принизились»

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20 июня 2022, 10:50 Источник: teleprogramma.pro

Анна Котова-Дерябина, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Анна Котова-Дерябина в рамках беседы с представителями СМИ утром в понедельник, 20 июня, выразила мнение, что в последнее время мужчины несколько "принизились", а женщины "восстали".

Анна Котова-Дерябина заявила, что женщины внешне хрупкие, но внутри они очень сильные и нередко подавляют сильный пол. Актриса в беседе с teleprogramma.pro, однако, подчеркнула, что ей приятно, когда мужчина платит за нее в ресторане и не рвется на западный манер разделить счет пополам.

Артистка также отметила, что в семье важно проявлять женскую мудрость, убеждая супруга, что он главный, но в итоге направлять его в "нужное" русло.