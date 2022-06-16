В Японии всё меньше людей хотят иметь детей

Важное социальное исследование организовало правительство Страны Восходящего Солнца. В нём приняли участие более 20 тысяч граждан разных возрастных групп.
Около четверти одиноких мужчин и женщин в возрасте от 30 до 39 лет предпочли сохранить свой статус и в будущем. При этом найти спутника жизни не против 46,4%.
По возрастной категории 20-29 лет ситуация немного иная. Количество мужчин и женщин, предпочитающих одиночество, составляет, соответственно 19,3 и 14 процентов. Впрочем, с течением времени приоритеты могут меняться.
Больше властей насторожили другие цифры. Так, в 2021 году узами брака скрепили себя только 541 тысяча пар. Это самый низкий показатель с послевоенных лет. Пессимистическую картину дополняет и падение уровня рождаемости, которое продолжается уже шестой год к ряду вместе с одновременным ростом смертности. Решить проблему с населением отчасти могла бы миграционная политика. Однако правила въезда в Японию для чужеземцев всё ещё остаются жёсткими. Поэтому в правительстве думают, как исправить сложившуюся ситуацию. Например, предлагается ввести материальную поддержку для молодых семей. Но эксперты полагают, такая мера вряд ли может помочь.
Основными причинами, которые двигают женщин к одиночеству, называют нежелание утратить личную свободу и взвалить на себя хлопоты, связанные с воспитанием детей. Мужчин же сдерживает возможная финансовая нестабильность. Ведь в Японии достаточно тяжело закрепиться на постоянной работе. Кстати, девушек настораживает, если их будущий спутник жизни имеет временную занятость.
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