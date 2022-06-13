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Аргументы Недели Культура 13+

Актер Дмитрий Куличков сообщил, что между ним и Викторией Исаковой существует взаимная симпатия

, 16:25 Источник: teleprogramma.pro

Актер Дмитрий Куличков сообщил, что между ним и Викторией Исаковой существует взаимная симпатия
Дмитрий Куличков, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер Дмитрий Куличков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 13 июня, рассказал о положительном впечатлении от работы с артисткой Викторией Исаковой.

Дмитрий Куличков сообщил, что они с Викторией Исаковой были знакомы еще до начала работы в сериале "Заключение". По словам актера, между ними существует взаимная симпатия.

Куличков в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнил, что с Исаковой ему очень легко сотрудничать, поскольку она не только мегапрофессионал, но и вне съемочной площадки проявляет искренние чувства. 

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