Актер Дмитрий Куличков сообщил, что между ним и Викторией Исаковой существует взаимная симпатия

Актер Дмитрий Куличков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 13 июня, рассказал о положительном впечатлении от работы с артисткой Викторией Исаковой.
Дмитрий Куличков сообщил, что они с Викторией Исаковой были знакомы еще до начала работы в сериале "Заключение". По словам актера, между ними существует взаимная симпатия.
Куличков в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнил, что с Исаковой ему очень легко сотрудничать, поскольку она не только мегапрофессионал, но и вне съемочной площадки проявляет искренние чувства.