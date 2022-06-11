Владимир Машков назвал республики Донбасса центром русского мира

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11 июня 2022, 20:00 Источник: ТАСС

Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Центром русского мира назвал актер Владимир Машков Луганскую и Донецкую народные республики. В субботу народный артист России посетил ЛНР, где встретился с главой республики Леонидом Пасечником.

«Для меня большая честь и гордость, что меня пригласили и у меня есть такая возможность встретиться. Луганская и Донецкая народные республики стали своеобразным зеркалом для жителей России», - цитирует актера официальный сайт главы Луганской Народной Республики.

Как считает руководитель Театра Табакова, Донбасс сегодня стал центром русского мира.

Ранее дочь Машкова Мария, которая уже 10 лет живет в США, рассказала, что после начала спецоперации отец потребовал, чтобы она была «хорошей россиянкой» и немедленно вернулась на родину.