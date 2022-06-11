Захарова возмутилась отказом итальянского суда рассматривать иск к газете, рассуждавшей о возможности убийства президента РФ

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11 июня 2022, 18:07 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в субботу отказ итальянского суда рассматривать иск посла России в Риме Сергея Разова к газете La Stampa.

Иск в римскую прокуратуру был подан после того, как 2 марта издание опубликовало текст под заголовком «Война Украина-Россия: если убить Путина – это единственный выход». В статье, по словам Захаровой, «обсуждались возможности, целесообразность и гипотетические исполнители убийства Президента Российской Федерации».

На днях стало известно, что иск отклонен судьей предварительного следствия по причине отсутствия противоправного деяния.

«Вопреки общепринятому порядку, официального ответа на иск мы пока так и не получили», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат возмутилась тем, что «либеральная демократия <...> поощряет рассуждения на страницах центральной многотиражной газеты о возможности и целесообразности физического устранения главы иностранного государства». По ее мнению, это свидетельство того, что современная западная демократия понимает свободу как «безнаказанность за творимые мерзости».

Ранее Захарова назвала ущербной линию Запада в Арктике.