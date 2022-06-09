Эдгард Запашный заявил, что «корабль под названием «Россия» уверенно себя чувствует без сбежавших «крыс»

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9 июня 2022, 10:55 Источник: teleprogramma.pro

Эдгард Запашный, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что в последние годы Россию постоянно "хоронят" на Западе, однако страна от этого становится только сильнее. Он также прокомментировал отъезд ряда звезд.

Эдгард Запашный заявил, что американские политики не раз утверждали, что российская экономика разорвана в клочья, однако дрессировщик видит лишь стальную выдержку президента РФ Владимира Путина, который никак не реагировал на эти высказывания.

Артист в беседе с teleprogramma.pro подчеркнул, что из страны откровенно сбежали некоторые известные люди, но "корабль под названием "Россия" уверенно себя чувствует без них и будет дальше экономически развиваться. "Крысы побежали, завизжали, завопили", – заметил Эдгард Запашный и добавил, что зато стало легче дышать.