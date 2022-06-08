Агутин попросил не верить слухам о том, что они с Варум уехали из России

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8 июня 2022, 16:05 Источник: ТАСС

Леонид Агутин и Анжелика Варум, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Леонид Агутин в ответ на слухи о его отъезде из России заявил, что он и его супруга Анжелика Варум не покидали страну. Об этом сообщает в среду ТАСС.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», - сказал музыкант.

Ранее в сети появилась информация о том, что Агутин и Варум приняли участие в концерте, организованном в поддержку Украине, а после этого и вовсе покинули страну.

Музыкант рассказал ТАСС, что в своих соцсетях он «с фактами и доказательствами» опроверг все эти фейки.

Ранее Анжелика Варум называла обострение отношений России и Украины «сумасшедшим домом», так как народы двух стран «похожие» и «родные».