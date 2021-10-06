Анжелика Варум отказалась от поездок в Крым из-за желания посещать Украину

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6 октября 2021, 17:59

Анжелика Варум, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анжелика Варум отказалась от посещения Крыма. Исполнительница боится попасть в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.

«У меня нет возможности … Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет - ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», - поделилась заслуженная артистка России в Youtube-шоу «А поговорить?»

Варум назвала обострение отношений между Россией и Украиной «сумасшедшим домом». Певица считает народы этих стран «похожими и родными». Исполнительница хита «Я буду всегда с тобой» призналась, что разговоры об отношениях двух стран вызывают у нее «протест», поскольку ее предки были разных национальностей, в том числе среди них были украинцы и поляки.

Напомним, что Елизавета Варум, дочь музыканта Леонида Агутина и певицы Анжелики Варум, получила американский паспорт и стала гражданкой США. Звездные родители подумали, что для здоровья их дочки предпочтительнее американский климат.

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