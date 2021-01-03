Дочь Агутина и Варум Елизавета сообщила о получении гражданства США

Елизавета Варум, дочь музыканта Леонида Агутина и певицы Анжелики Варум, получила американский паспорт и стала гражданкой США. О получении гражданства Соединенных Штатов Америки 21-летняя дочь артистов написала в Instagram.
Лиза опубликовала фото с американским флажком в руках и написала на английском языке: Теперь я официально американка".
Дочь Агутина и Варум с самого детства живет в США в Майами. Ее воспитывали отец Анжелики Варум и его супруга. Семейство живет в Майами. В свое время отец Анжелики Варум поехал в США на лечение и принял решение переехать туда с семьей. Родителям певицы понравился климат в Майами.
Агутин и Варум подумали, что и для здоровья их дочки предпочтительнее американская жизнь. В США Елизавета Варум окончила школу.
Дочь артистов еще будучи подростком начала заниматься рок-музыкой, создала свою группу. Лиза выступает с концертами в ночных клубах. Родители бывают на ее выступлениях. Недавно дочь познакомила родителей со своим парнем.
Старшая 24-летняя дочь Леонида Агутина Полина, рожденная в отношениях с балериной Марией Воробьевой, живет с мамой в Европе.
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