Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина рассказала, что много лет не общается с Юлией Волковой

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2 июня 2022, 10:42 Источник: teleprogramma.pro

Лена Катина, Anatoly Lomohov/Russian Look

Бывшая участница популярной российской группы "Тату" Лена Катина в рамках разговора с представителями СМИ в четверг, 2 июня, рассказала, что не общается с экс-коллегой по коллективу Юлией Волковой.

Лена Катина отметила, что они с Юлией Волковой не общаются уже много лет, однако существует ряд общих тем, которые по-прежнему связывают бывших участниц "Тату", передает портал teleprogramma.pro.

Напомним, Лена Катина 16 июня выходит замуж за предпринимателя Дмитрия Спиридонова. Пара планирует просто расписаться, а торжество устроить позже.