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Ида галич спародировала «татушек-кандидатку» Юлию Волкову

, 18:36

Ида галич спародировала «татушек-кандидатку» Юлию Волкову
Фото из предвыборного ролика Юлии Волковой

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова решила баллотироваться в депутаты. Юлия выпустила предвыборный ролик, который моментально разлетелся по интернету. Ролик вызвал негатива больше, чем позитивных отзывов.

Недавно Ида Галич выпустила ролик, где нетрудно увидеть детальную пародию на Юлию Волкову.

Ида галич спародировала «татушек-кандидатку» Юлию Волкову

Но тема видео Иды отличается - блогерша взяла только первые фразы Юлии. Пост в Инстаграм Иды носит развлекательный характер.

В комментариях много поддержки и юмора со стороны подписчиков:

«Один в один…», «В ГОЛОС…», «Ору!!! Ида, ты лучшая…».

Иде удалось четко и точно передать образ Волковой: от одежды до манеры подачи.

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