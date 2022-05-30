Аргументы Недели → Культура 13+

30 мая 2022, 10:54

В своё время пост актрисы Яны Поплавской о толерантности взорвал Интернет. И сейчас он оказался как никогда актуален.



- Мы так долго заигрывали с Европой, которая выпустила на волю всё самое гнусное, что только можно, но назвали это «либеральным подходом» и толерантностью, - считает Поплавская. - Потом, вроде, появилось слово «либерастня». «Пятая колонна» как раз и сформирована из этой либерастни. Это те странные люди, которые сидели всю жизнь на госбюджете, собственно говоря, жили в нашей стране, в нашем государстве. Да, жили хорошо, но при этом они почему-то считали, что должна быть свобода слова пресловутая, отсутствие цензуры. А я была всегда за цензуру. И вот они сидели такие нецензурированные, такие свободные с протянутыми лапчонками и ругали это государство.



У нас последнее время была востребована либерастня, причём не зрителями, а вот этими псевдосвободными, получающими из госбюджетов гранты. И всё – на сцене все голые. В свое время Евгений Александрович Евстигнеев сказал: «Ребятки, если наступит время, когда актёры бездарные штаны будут снимать, значит каюк культуре». У меня вопрос: вы что, голых людей не видели? Женатые люди, в баню ходящие. Что их так привлекает, понять не могу. Встань перед зеркалом и посмотри, что у тебя между ног болтается, жене покажи.



Мог ли Кирилл Серебренников рассчитывать на Канский показ? Если бы не спецоперация, никогда. Этот человек угробил театр Гоголя, показывая трансгендеров, транссексуалов и гомосексуалистов. Ребята, вас никто не трогает. Сидите тихо по домам. Юра, ну ты же не идёшь на Красную Площадь, чтобы провести митинг натуралов? Тебе же не приходит это в голову?



Надо разобраться, что у нас с культурой. Чтобы люди уже не говорили паролями. Наши – это наши. А тех, кто сидит на двух стульях… Причём сидят они чаще всего на руководящих постах. Это ведь враньё, что человек не знал, как стал народным или заслуженным. Для этого собираются бумаги, ходатайства, пишутся письма. У меня нет времени ходить и получать заслуженную или народную. Я так благодарна людям за то, что они меня невероятно любят.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».