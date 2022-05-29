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Умер ведущий телеканала «Россия - Культура» Алексей Бегак

, 21:56 Источник: ТАСС

Умер ведущий телеканала «Россия - Культура» Алексей Бегак
Алексей Бегак. Фото: скриншот с видео.

На 63 году жизни скончался ведущий программ телеканала «Россия — Культура» художник Алексей Бегак, сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на актера Леонида Ярмольника.

«Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать» - сказал агентству Ярмольник.

Также сообщение о смерти телеведущего размещено на платформе «Смотрим» медиахолдинга «ВГТРК».

Алексей Бегак много лет вел телепрограмму «Правила жизни» на канале «Россия — Культура». По образованию он художник. Его картины выставлялись в галереях разных городов мира. Работы Бегака есть в частных и корпоративных собраниях в России, США, Англии, Японии и Германии.

Ранее сообщалось о смерти певца Рената Ибрагимова.

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