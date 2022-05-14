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Умер певец Ренат Ибрагимов

, 21:32 Источник: "Интерфакс"

Умер певец Ренат Ибрагимов
Ренат Ибрагимов, Anatoly Lomohov/globallook.com

Скончался народный артист РСФСР, оперный и эстрадный певец Ренат Ибрагимов — ему было 74 года. Об этом сообщил в субботу  директор артиста Александр Яковлев.

Смерть певца подтвердила также его дочь.

«Да, это так. Я подтверждаю, что папа умер», - сказала она агентству «Интерфакс».

Певец родился 20 ноября 1947 года во Львове Украинской ССР. Затем семья переехала в Татарстан. В Казани он окончил государственную консерваторию. Певец был солистом Татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. В 1974 году он стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

В 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова». 

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