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Аргументы Недели Культура 13+

Актриса Тумайкина заявила, что не переживает в ожидании предложения новых ролей

, 11:34 Источник: teleprogramma.pro

Актриса Тумайкина заявила, что не переживает в ожидании предложения новых ролей
Ольга Тумайкина, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российская актриса Ольга Тумайкина в рамках беседы с представителями средств массовой информации в понедельник, 23 мая, призналась, что не переживает в ожидании звонка о предложении роли.

"Я в этом смысле девчонка-кремень", – подчеркнула Ольга Тумайкина и уточнила, что приучила себя не очаровываться раньше времени, чтобы впоследствии не разочаровываться, поскольку это чувство очень тяжело переносить.

Актриса в разговоре с teleprogramma.pro сообщила, что при необходимости она переключается на себя, свою семью или работу в театре.

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